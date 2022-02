Bochum gegen Leipzig fast in Bestbesetzung

Bochum (dpa/lnw)

Der VfL Bochum hofft vor dem Bundesliga-Duell mit RB Leipzig am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) auf einen ähnlichen Coup wie gegen den FC Bayern. Das überraschende 4:2 zwei Wochen zuvor daheim über den Rekordmeister und Spitzenreiter aus München macht Thomas Reis Mut. «Leipzig gehört für mich zu den Top 3 in Deutschland. Wir wollen aber wieder zeigen, dass wir die nächsten Entwicklungsschritte gemacht haben», sagte der Fußball-Lehrer am Freitag.

Von dpa