Bochum-Coach Reis erwartet «brutal schweres Jahr»

Dortmund (dpa)

Der Bochumer Fußball-Lehrer Thomas Reis geht mit großem Respekt in die kommende Bundesliga-Saison «Wir wissen schon, dass wir als Abstiegskandidat gelten. Es wird ein brutal schweres Jahr. Wir haben gutes Personal verloren - vor allem in der Innenverteidigung», sagte der Coach am Mittwoch beim 64. Internationalen Trainer-Kongress in Dortmund mit Bezug auf die Abgänge von Maxim Leitsch (Mainz) und Armel Bella-Kotchap (Southampton).

Von dpa