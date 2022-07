Bochum: 6:2-Sieg im letzten Test gegen Antalyaspor

Bochum (dpa)

Fußball-Bundesligist VfL Bochum hat sich eine Woche vor dem Start in die Pflichtspielsaison in Torlaune präsentiert. Zwei Tage nach der 1:4-Niederlage gegen Athletic Bilbao besiegte die Revierelf am Samstag den von Ex-Bundesligaprofi Nuri Sahin trainierten türkischen Erstligisten Antalyaspor mit 6:2 (1:1).

Von dpa