Bo Svensson nach vierter Gelber Karte gesperrt

Mainz (dpa)

Trainer Bo Svensson vom FSV Mainz 05 ist in der Fußball-Bundesliga nach seiner vierten Gelben Karte für ein Spiel gesperrt. Der Däne wurde am Samstag beim 1:0 gegen den VfL Bochum in der 88. Minute von Schiedsrichter Frank Willenborg wegen Meckerns verwarnt. Seit der Saison 2019/20 können Gelbe Karten auch an Trainer verteilt werden. Vier Verwarnungen ziehen automatisch eine Sperre von einem Spiel nach sich.

Von dpa