Blutspendedienste in Sorge: Sinkende Spendebereitschaft

Ratingen/Essen (dpa/lnw)

Blutspendedienste und Mediziner warnen vor Engpässen bei der Versorgung der Patienten mit Blutkonserven. Aktuell fehlten in Nordrhein-Westfalen durch die vielen Krankheitsfälle in der Bevölkerung jeden Tag Hunderte Spender. «Bei einigen Blutgruppen erhalten die Kliniken im Moment nur noch die Hälfte dessen, was sie bei uns anfordern», sagt Stephan David Küpper vom DRK-Blutspendedienst West in Ratingen. Neben dem aktuellen Engpass macht vor allem ein genereller Rückgang der Spendebereitschaft den Fachleuten Sorgen.

Von dpa