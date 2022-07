Blumenerde führte auf Spur: Polizei entdeckt Drogenplantage

Aachen/Linnich (dpa/lnw)

Eine große Ladung Blumenerde hat die Polizei auf die Spur von zwei mutmaßlichen Drogenproduzenten gebracht. Die 31 und 41 Jahre alten Männer wurden bei einer Razzia in Linnich (Kreis Düren) festgenommen und sollten am Freitag dem Haftrichter vorgeführt werden, berichtete die Aachener Polizei. Bei der Durchsuchung in einem Linnicher Wohngebiet fanden die Beamten eine illegale Drogenplantage mit insgesamt 580 Cannabispflanzen. Daraus hätten Drogen mit einem Verkaufswert im sechsstelligen Bereich hergestellt werden können, sagte eine Sprecherin.

Von dpa