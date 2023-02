Blindgänger in Dortmund: Rehaklinik evakuiert

Dortmund (dpa/lnw)

In Dortmund müssen am Dienstagvormittag Anwohner und gut 200 Patienten einer Rehaklinik evakuiert werden, weil ein Blindgänger unschädlich gemacht wird. Sie würden in den Westfalenhallen untergebracht, bettlägerige Patienten kämen vorübergehend in andere Kliniken, sagte ein Sprecher der Stadt. Die Evakuierung laufe bislang ohne Zwischenfälle. Die 250-Kilogramm-Bombe soll noch am Dienstag entschärft werden.

Von dpa