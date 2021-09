Blindgänger-Entschärfung: A52 wird kurzzeitig gesperrt

Die A52 in Essen wird wegen der Entschärfung eines Bombenblindgängers noch am Montagnachmittag kurzzeitig gesperrt. In Fahrtrichtung Dortmund kann die Strecke ab Essen-Süd bis zur Auffahrt auf die A40 nicht befahren werden. Am Autobahndreieck Essen-Ost wird die Auffahrt auf die A52 in Richtung Düsseldorf gesperrt. Die Auffahrt Essen-Bergerhausen in Fahrtrichtung Düsseldorf bleibt frei, wie die Stadt Essen mitteilte. Der Bus- und Bahnverkehr ist von der Entschärfung nicht betroffen.

Entschärft wird ein britischer Fünf-Zentner-Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg, der bei Sondierungen gefunden wurde. Im Umkreis von 250 Metern um den Fundort sind mehr als 670 Menschen gemeldet, die sich während der Entschärfung nicht in ihren Häusern aufhalten dürfen. Von den Evakuierungen ist auch eine Realschule betroffen. In einigen Klassen musste der Unterricht vorzeitig beendet werden.