«Blaulichtmenu»: Polizei erklärt neue Bußgelder

Mettmann (dpa/lnw)

Die ab Dienstag gültigen höheren Bußgelder im Straßenverkehr hat die Polizei in Mettmann mit einem Bußgeldkatalog in Form einer Speisekarte erklärt. «Liebe Gäste, sicherlich haben Sie es schon mitbekommen, dass wir unsere Preise anpassen mussten», wirbt die Polizei dabei via Twitter ironisch.

Von dpa