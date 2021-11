«Blauer Reiter» und «Brücke»: Große Expressionisten

Wuppertal (dpa)

Die legendären deutschen Künstlergruppen «Brücke» und «Blauer Reiter» sind in Wuppertal erstmals seit langem in einer großen Expressionismus-Schau vereint. Von Sonntag an (bis 27. Februar 2022) zeigt das Von-der-Heydt-Museum Aufbruch und Moderne in der Kunst zum Anfang des 20. Jahrhunderts.

Von dpa