Bistum suspendiert Priester wegen sexuellen Missbrauchs

Essen (dpa)

Das Bistum Essen hat einen Priester wegen des Verdachts eines sexuellen Missbrauchs suspendiert. Der Mann werde beschuldigt, vor über 30 Jahren sexuelle Handlungen an einem Jugendlichen vorgenommen zu haben, teilte das Bistum am Donnerstag mit. Ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft gegen den Beschuldigten war zuvor wegen Verjährung eingestellt worden. Daraufhin habe sich das Opfer an die unabhängigen Ansprechpersonen des Bistums Essen gewandt, sagte ein Bistumssprecher.

Von dpa