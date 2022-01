Bistum: Prüfung von Auftragsvergabe nach Woelkis Rückkehr

Köln (dpa/lnw)

Die externe Prüfung von Auftragsvergaben im Erzbistum Köln soll erst nach der Rückkehr von Kardinal Rainer Maria Woelki beginnen. Das habe der Heilige Stuhl in Rom dem derzeitigen Vertreter Woelkis in Köln, Weihbischof Rudolf Steinhäuser, in einem Schreiben mitgeteilt, erklärte das Bistum am Dienstag. «Dort heißt es, die Kongregation für die Bischöfe stimme der Aufnahme einer solchen Untersuchung zu, diese solle aber erst durchgeführt werden, wenn der Erzbischof ab dem 2. März 2022 seine Amtsgeschäfte wiederaufgenommen hat.»

Von dpa