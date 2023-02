Bis zu 75.000 Euro Krisenbeihilfe für Aquakulturbetriebe

Düsseldorf (dpa/lnw)

Aquakultur-Unternehmen in Nordrhein-Westfalen können unbürokratisch Hilfen für krisenbedingte Mehrkosten beantragen. Das kündigte NRW-Landwirtschaftsministerin Silke Gorißen (CDU) um Donnerstag in Düsseldorf an. «Die Aquakulturbetriebe in Nordrhein-Westfalen leiden unter den zum Teil extremen Preissteigerungen für Futter, Energie und Sauerstoff im Zuge des Ukraine-Kriegs», begründete sie die Maßnahme. Ausgeglichen werden krisenbedingte Mehrkosten, die seit Kriegsausbruch am 24. Februar bis Jahresende 2022 entstanden sind.

Von dpa