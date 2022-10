Binnenschiffer erschlagen: Zwölf Jahre Haft gefordert

Weil er einen jungen Binnenschiffer aus Bayern brutal erschlagen hat, soll ein Obdachloser für zwölf Jahre hinter Gitter. Bei seiner Strafforderung wegen Totschlags habe er das Geständnis und die Reue des Angeklagten strafmildernd berücksichtigt, sagte Staatsanwalt Martin Stücker am Donnerstag in seinem Plädoyer am Düsseldorfer Landgericht. Zuvor hatte der Angeklagte ein Geständnis abgelegt und eingeräumt, den 23-Jährigen aus Unterfranken mit einem gusseisernen Poller erschlagen zu haben.

«Er bereut die Tat zutiefst und weiß, dass er nichts ungeschehen machen kann. Er kann sich nur entschuldigen und die Familie um Verzeihung bitten», sagte sein Verteidiger. Der Anwalt der Eltern des Getöteten, die im Prozess als Nebenkläger anwesend sind, forderte eine Verurteilung wegen Mordes zu lebenslanger Haft.

Der Vorsitzende Richter kündigte überraschend an, in dem ursprünglich für fünf Verhandlungstage angesetzten Prozess noch an diesem Donnerstag das Urteil sprechen zu wollen. Laut Anklage fühlte sich der Obdachlose an seinem Schlafplatz in der Düsseldorfer Altstadt von dem Binnenschiffer gestört.