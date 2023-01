Binnen 24 Stunden zwei Einbrüche im selben Haus

Niederkrüchten (dpa/lnw)

Unbekannte sind in Niederkrüchten (Kreis Viersen) zwei Mal nacheinander in dasselbe Haus eingebrochen. Bei der ersten Tat am Samstagnachmittag oder frühen Abend wurde Schmuck gestohlen, wie die 60 Jahre alte Bewohnerin und Hauseigentümerin nach Angaben der Polizei berichtete. Über eine aufgehebelte Balkontür hatten sich der oder die Täter Zugang verschafft und dann mehrere Zimmer «durchwühlt».

Von dpa