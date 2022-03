«Bild»: Schalke gegen Rostock mit Sondertrikot

Gelsenkirchen (dpa)

Nach der Trennung von seinem bisherigen Sponsor Gazprom wegen der Invasion Russlands in die Ukraine will Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 an diesem Samstag mit einem Sondertrikot auflaufen. Wie die «Bild» (Samstag) berichtet, sollen die Spieler im Heimspiel gegen den FC Hansa Rostock (13.30 Uhr/Sky) bereits den Nachfolger Vivawest neben dem Schriftzug «Gemeinsam für Frieden» präsentieren.

Von dpa