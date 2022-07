«Bild»: Leverkusens Weiser bleibt bei Werder Bremen

Düsseldorf (dpa)

Der Transfer-Poker um Mitchell Weiser ist Informationen der «Bild»-Zeitung zufolge beendet. Der 28 Jahre alte Profi von Bayer Leverkusen, der in der vergangenen Saison an Werder Bremen verliehen war, bleibt demnach nun doch im Team des Bundesliga-Aufsteigers. Weiser werde seinen bis 2023 geltenden Vertrag in Leverkusen nicht mehr erfüllen, berichtete die «Bild». Offiziell bestätigt werden soll der Deal an diesem Freitag nach dem Medizincheck und der Vertragsunterschrift.

Von dpa