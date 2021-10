Bielefeld will sich für den BVB etwas von Ajax «abschauen»

Arminia Bielefeld hat beim 4:0 des niederländischen Fußball-Rekordmeisters aus Amsterdam gegen Borussia Dortmund ganz genau hingesehen. «Ajax hat von Anfang an drauf losgespielt und das auf einem hohen Niveau. Im Ballbesitz haben sie aktiv nach vorne gespielt, aber auch super Gegenpressing gespielt. Da kann man sich etwas abschauen», sagte Arminia-Trainer Frank Kramer vor dem Duell der Arminia gegen den BVB am Samstag (15.30 Uhr). Das Spiel ist mit 25.000 Zuschauern voraussichtlich ausverkauft.

Trainer Frank Kramer von Arminia Bielefeld steht gestikulierend am Spielfeldrand.

Die Arminia wartet weiter auf den ersten Saisonsieg, gegen Dortmund hat der Tabellenvorletzte in den vergangenen sechs Bundesliga-Duellen nicht mehr gewonnen. Fraglich ist der Einsatz von Verteidiger Nathan de Medina, nicht dabei sein wird der erkrankte Ersatzkeeper Stefanos Kapino. Möglicherweise hat Frank Kramer beim Vorbild Ajax auch ein Rezept gefunden gegen Dortmunds Torjäger Erling Haaland, der in seinen bisherigen 49 Bundesliga-Spielen 49 Tore erzielte. «Erling Haaland ist ein herausragender Stürmer, den man keine Sekunde aus dem Auge lassen darf. Wir müssen uns ihm in den Weg stellen. Einer alleine hat es schwer, das geht nur als robuste Gemeinschaft.»