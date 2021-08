Bielefeld verpflichtet Verteidiger Andrade aus Panama

Fußball-Bundesligist Arminia Bielefeld hat Andres Andrade vom österreichischen Bundesligisten Linzer ASK verpflichtet. Der Nationalspieler aus Panama wird von den Ostwestfalen mit anschließender Kaufoption ausgeliehen. Dies teilte der Club am Dienstag mit. Der 22-Jährige wird allerdings erst nach den WM-Qualifikationsspielen im September nach Bielefeld kommen. «Wir freuen uns, dass wir die vakante Position, die durch den Weggang von Mike van der Hoorn in der Innenverteidigung entstanden war, mit Andrés Andrade schließen konnten», sagte Geschäftsführer Samir Arabi.