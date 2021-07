Bielefeld nur 1:1 im Test gegen Regionalligist Wiedenbrück

Fußball-Bundesligist Arminia Bielefeld ist im Test gegen den West-Regionalligisten SC Wiedenbrück nicht über ein 1:1 (0:0) hinausgekommen. Das favorisierte Team von Trainer Frank Kramer ging am Mittwochabend zwar durch Neuzugang Bryan Lasme (56. Minute) in Führung, musste aber noch den Ausgleich durch den verwandelten Elfmeter von Wiedenbrücks Hendrik Lohmar (76.) hinnehmen.

Das kurzfristig vereinbarte Testspiel wurde auf dem Trainingsgelände der Arminia unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen. Letzter Test in der Vorbereitung für Bielefeld ist am Samstag (15.30 Uhr) im Rahmen der Saisoneröffnung das Spiel gegen den niederländischen Ehrendivisionär FC Twente Enschede. Am 7. August treten die Ostwestfalen dann in der ersten DFB-Pokal-Runde bei der SpVgg Bayreuth an.