Bielefeld-Manager: Kramer bleibt, egal wie das Spiel ausgeht

Bielefeld (dpa)

Die Verantwortlichen von Arminia Bielefeld haben ihrem Trainer Frank Kramer vor dem Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart am Samstag (15.30 Uhr/Sky) das Vertrauen ausgesprochen. «Für uns stellt sich die Frage nicht. Wir sind mit dem gesamten Trainerteam sehr zufrieden», sagte Arminia-Geschäftsführer Samir Arabi am Donnerstag. Die Entscheidung pro Kramer stehe auch unabhängig vom Ergebnis der kommenden Partie in der Fußball-Bundesliga in Stuttgart. «Das braucht nicht Woche für Woche aufgemacht werden – damit schließe ich das Thema», betonte Arabi. Kramer selbst sprach von einem «außerordentlichen Vertrauensbeweis».

Von dpa