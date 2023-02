Bielefeld droht gegen Rostock Ausfall von Trainer Scherning

Bielefeld (dpa)

Arminia Bielefeld muss das Zweitliga-Spiel gegen Hansa Rostock möglicherweise ohne Cheftrainer Daniel Scherning bestreiten. Der erkrankte Fußball-Lehrer fehlte am Donnerstag beim Abschlusstraining und wurde von seinem Assistenten Daniel de Souza vertreten. Ob der von einer Erkältung geplagte Scherning bei der Partie am Freitag (18.30 Uhr/Sky) an der Linie stehen kann, soll erst am Spieltag beschlossen werden. «Wir haben ein gutes Trainerteam und arbeiten immer eng zusammen. Auch wenn Daniel morgen noch nicht wieder fit ist, was wir natürlich nicht hoffen, wird die Mannschaft gut betreut werden», sagte de Souza.

Von dpa