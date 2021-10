Bielefeld-Coach Kramer: «Dankbar für das Vertrauen»

Berlin (dpa)

Arminia Bielefelds Coach Frank Kramer muss sich vorerst keine Sorgen um seinen Job machen. Er habe mit der Geschäftsführung darüber gesprochen und «ich bin sehr dankbar für das Vertrauen. Und dass sie es auch so ausgesprochen haben, dass wir den Weg zusammen gehen wollen», sagte der 49-Jährige am Samstag vor dem Spiel in der Fußball-Bundesliga gegen Borussia Dortmund bei Sky. «Gleichzeitig ist das natürlich auch Verpflichtung für mich, alles dafür zu geben, mit dieser Mannschaft bestmögliche Leistungen zu bringen und erfolgreich zu sein.»

Von dpa