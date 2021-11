Biathlon: Preuß und Doll starten bei World Team Challenge

Gelsenkirchen (dpa)

Franziska Preuß (SC Haag) und Benedikt Doll (SC Breitnau) starten für Deutschland bei der 20. Jubiläumsausgabe der World Team Challenge der Biathleten auf Schalke. Beim Wettbewerb am 28. Dezember in der Gelsenkirchener Fußball-Arena wollen die 27 Jahre alte Staffel-Weltmeisterin von 2015 und der 31-jährige Schwarzwälder versuchen, den vierten deutschen Sieg in der Geschichte dieses Mixed-Events einzufahren. Den letzten Erfolg für ein DSV-Duo holten 2016 Vanessa Hinz und Simon Schempp.

Von dpa