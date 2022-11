BGH bestätigt weitere Haftstrafe im Cum-Ex-Steuerskandal

Karlsruhe (dpa)

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat eine weitere Verurteilung im Cum-Ex-Steuerskandal bestätigt. Die obersten Strafrichterinnen und -richter verwarfen die Revision des einstigen Geschäftsführers einer Tochtergesellschaft der Hamburger Privatbank M.M. Warburg, wie sie am Freitag in Karlsruhe mitteilten. Damit ist das Urteil des Bonner Landgerichts aus dem Februar rechtskräftig. Es hatte den damals 63-Jährigen wegen Steuerhinterziehung in zwei Fällen zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt. (Az. 1 StR 255/22)

Von dpa