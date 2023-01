Bewohner von Flüchtlingsheim soll Brand gelegt haben

Ein 24 Jahre alter Mann soll in einer Flüchtlingsunterkunft in Düsseldorf Feuer gelegt haben.

Gegen ihn werde wegen Brandstiftung ermittelt, teilte die Polizei am Montag mit. Der Verdächtige sei selbst in der Einrichtung untergebracht gewesen und soll das Feuer dort am Sonntagabend in seinem Zimmer gelegt haben. Anschließend sei er geflüchtet, von der Bundespolizei aber am Düsseldorfer Hauptbahnhof festgenommen worden. Er sei in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen Begehung von Straftaten aufgefallen. Bei dem Brand waren nach Angaben der Feuerwehr drei Menschen leicht verletzt worden.