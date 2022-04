Bewohner überrascht Einbrecher und stellt ihn auf der Flucht

Paderborn (dpa/lnw)

Bei einem Einbruch in Paderborn hat ein Bewohner den Täter bei der Flucht verfolgt und überwältigt. Nach Angaben der Polizei vom Dienstag war der drogenabhängige Mann in ein Reihenhaus eingestiegen. Der Besitzer arbeitete in der Nacht auf Montag gegen 1.30 Uhr noch in seinem Büro, hörte Geräusche und sah den Flüchtenden durch die Haustür verschwinden.

Von dpa