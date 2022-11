Bewohner mit Drehleiter aus brennendem Haus gerettet

Die Person befand sich am Dienstagabend in einem der oberen Stockwerke und konnte das Mehrfamilienhaus durch das verrauchte Treppenhaus nicht mehr verlassen, wie die Feuerwehr am Mittwoch mitteilte. Die Einsatzkräfte konnten den Zimmerbrand in einer Wohnung schnell unter Kontrolle bringen. Sechs gerettete Menschen wurden vorsorglich in umliegende Krankenhäuser gebracht. Zur genauen Brandursache wurden noch keine Angaben gemacht.