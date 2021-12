Bewaffneter überfällt Schnellrestaurant und raubt Geld

Ein bewaffneter Räuber hat in Lübbecke (Kreis Minden-Lübbecke) ein Schnellrestaurant überfallen und Bargeld in unbekannter Höhe erbeutet.

Der Mann habe am Samstagabend eine 30 Jahre alte Angestellte mit einem Revolver bedroht und das Geld aus der Kasse gefordert, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Mitarbeiterin sei den Anweisungen gefolgt und habe die Beute in eine vom Täter vorgehaltene schwarze Strickmütze gelegt. Anschließend sei der Unbekannte zu Fuß geflüchtet. Eine eingeleitete Fahndung verlief bislang erfolglos. Die Polizei sucht nach Zeugen. Die 30-Jährige blieb den Angaben zufolge unverletzt.