Betrunkenes Pärchen rast mit Auto durch Parkhaus

Ein betrunkenes junges Pärchen ist nachts mit dem Auto durch ein Parkhaus in Gronau gerast und erst an einer Trennwand aus Stahlgitter zum Stehen gekommen. Anwohner hatten am frühen Samstagmorgen die Polizei alarmiert, weil sie laute Musik aus dem Parkhaus hörten und ein Auto, das mit hoher Geschwindigkeit über die Parkdecks fuhr, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Nach dem Unfall behaupteten sowohl die 20-Jährige Frau wie auch ihr 21 Jahre alter Begleiter, nicht am Steuer gesessen zu haben. Vielmehr sei eine unbekannte dritte Person gefahren. Gegen die Kontrolle wehrte sich die Frau und musste mit zur Wache. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein.