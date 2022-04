Betrunkener rammt geparkte Fahrzeuge und versteckt sich

Ein betrunkener Autofahrer hat in Vlotho im Kreis Herford mit seinem Wagen drei geparkte Autos gerammt und beschädigt.

An der Tür von einem Streifenwagen steht der Schriftzug «Polizei».

Schließlich verlor er ganz die Kontrolle über sein Fahrzeug und landete in einer Baustellenabsperrung. Hier stieg er aus und flüchtete zu Fuß weiter. Polizisten spürten ihn kurz darauf in einem Gebüsch auf, wo er sich versteckt hatte. Dem leicht verletzten Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Er habe einen Schaden von rund 27.000 Euro angerichtet, hieß es. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zu Sonntag.