Betrunkener Pedelec-Fahrer gleich zwei Mal erwischt

Gleich zwei Mal innerhalb weniger Stunden ist ein betrunkener Pedelec-Fahrer in Warburg (Kreis Höxter) von der Polizei angehalten worden. Der 54-Jährige habe eine rote Ampel missachtet, sei in Schlangenlinien gefahren und bei der Überprüfung umgekippt, teilten die Beamten am Sonntag mit. Der Mann sei dabei in der Nacht auf Samstag auf eine Wiese gefallen und unverletzt geblieben. Nachdem ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde und er seinen Weg zunächst zu Fuß fortsetzte, wurde er den Angaben zufolge zwei Stunden später von der gleichen Streife erneut gestoppt - wieder auf dem Elektrofahrrad. Dieses wurde schließlich sichergestellt. Offenbar stand er immer noch unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken, hieß es.