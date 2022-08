Betrunkener Mann fährt Ampel um und leistet Widerstand

Hagen (dpa/lnw)

Ein betrunkener Autofahrer hat mit einem Kleintransporter am Dienstagabend in Hagen eine Ampel umgefahren. Diese sei erheblich beschädigt worden und habe nach dem Unfall komplett auf der Fahrbahn gelegen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Aus dem ebenfalls beschädigten Fahrzeug seien große Mengen Öl ausgelaufen. Der offensichtlich stark betrunkene 33-jährige Fahrer sei ölverschmiert und torkelnd umhergelaufen. Ein Atemalkoholtest bei ihm habe fast zwei Promille ergeben. Auch Drogenkonsum habe ein Speicheltest angezeigt.

Von dpa