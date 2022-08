Betrunkener landet mit seinem Auto im Fluss

Eschweiler (dpa/lnw)

Ein betrunkener Autofahrer hat in der Nacht zu Samstag seinen Wagen in der Inde in Eschweiler (Städteregion Aachen) versenkt. Der Mann erklärte, dass er beim Abbiegen wohl die Breite der Straße unterschätzt habe und dann mit seinem Fahrzeug die Böschung hinabgefahren sei, teilte die Polizei mit. Zu seinem Glück führt die Inde wegen der akuten Trockenheit derzeit Niedrigwasser.

Von dpa