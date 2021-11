Betrunkener fährt gegen Hauswand: Schwer verletzt

Ein betrunkener Autofahrer ist in Weilerswist (Kreis Euskirchen) mit seinem Wagen gegen eine Hauswand geprallt und schwer verletzt worden

Nach ersten Erkenntnissen stieß der 26-Jährige am späten Sonntagabend mit seinem Wagen zunächst gegen ein geparktes Auto und kollidierte dann mit einem Verteilerkasten und mehreren Warnbaken, teilte die Polizei am Montag mit. Erst an der Hauswand blieb das Auto stehen. Zwei 20-Jährige, die mit im Auto saßen, seien nicht verletzt worden. Dem 26-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, seinen Führerschein stellte die Polizei sicher