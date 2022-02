Betrunkener Autofahrer fährt Krankentransporter ins Heck

Bielefeld (dpa/lnw)

Ein offensichtlich betrunkener Autofahrer ist einem stehenden Krankentransporter in Bielefeld gleich zweimal nacheinander ins Heck gefahren. Der 31 Jahre alte Fahrer des Krankenwagens habe am Montag als Linksabbieger an einer Ampel auf grünes Licht gewartet, als er plötzlich einen Anstoß gegen das Heck seines Fahrzeugs bemerkte, teilte die Polizei am Dienstag mit. Im Rückspiegel habe er dann beobachtet, wie ein Pkw zurücksetzte und erneut gegen das Heck seines Krankentransporters fuhr.

Von dpa