Betrunkener 16-Jähriger baut Unfall mit Vaters Auto

Vettweiß (dpa/lnw)

Ein betrunkener Jugendlicher hat am Samstagabend mit dem Wagen seines Vaters einen Unfall verursacht, bei dem drei Menschen leicht verletzt worden sind. Der 16-Jährige hatte sich den Fahrzeugschlüssel geschnappt und mit zwei etwa gleichaltrigen Mädchen und einem weiteren Jungen eine Spritztour durch Vettweiß (Kreis Düren) gemacht, wie die Polizei mitteilte. Aufgrund überhöhten Tempos kam der Wagen in einer Kurve von der Straße ab und fuhr über die dort verlaufenden Bahngleise geradeaus in ein angrenzendes Feld, wo das Auto schwer beschädigt stehen blieb.

Von dpa