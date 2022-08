Betrunkene ziehen durch die Stadt und verletzen Polizisten

Moers (dpa/lnw)

Drei Polizisten sind in Moers leicht verletzt worden, nachdem sie eine Gruppe junger Menschen zur Ruhe aufgefordert hatten. Wie die Polizei am Montag mitteilte, zogen am späten Samstagabend etwa 15 bis 20 junge Menschen lärmend durch die Straßen. Als die Polizei kam, scherten sich die jungen Menschen nicht um die Aufforderungen der Beamten und zogen grölend weiter. Ein 22-Jähriger filmte die Polizisten den Angaben zufolge «provokant» und beleidigte sie. Der Aufforderung, sich auszuweisen, kam der Mann nicht nach. Stattdessen lief er davon. Als ein Beamter ihn einholte, schlug er wild um sich.

Von dpa