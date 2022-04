Betrunkene Mutter baut Autounfall mit Kind auf der Rückbank

Hamm (dpa/lnw)

Eine stark alkoholisierte Frau ist mit ihrem zweijährigen Sohn Auto gefahren und hat dabei einen Unfall gebaut. Bei dem Zusammenstoß in Hamm am Donnerstag habe ihr Kind auf der Rückbank gesessen, teilte die Polizei am Freitag mit. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Von dpa