Betrunken auf der A 30: Fahrzeug blockiert Fahrstreifen

Der Unfall eines Transporters mit Anhänger hat am Dienstagabend Behinderungen auf der Autobahn 30 bei Osnabrück ausgelöst. Der Transporter sei kurz vor der Ausfahrt Hellern in Fahrtrichtung Niederlande vermutlich ohne Beteiligung anderer Fahrzeuge verunglückt, teilte die Polizei mit. Der Anhänger sei umgestürzt und habe beide Fahrstreifen blockiert. Der Fahrer blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Wie ein Polizeisprecher am Abend sagte, war der Unfallverursacher betrunken: Eine Atemalkoholprobe habe 1,2 Promille ergeben. Der Verkehr sei auf dem Standstreifen an dem umgekippten Fahrzeug vorbeigeführt worden.