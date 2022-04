Betrug mit Corona-Hilfe und Starkregen-Soforthilfe

Köln (dpa/lnw)

Mit betrügerischen Anträgen auf Corona-Hilfen und Starkregen-Soforthilfe nach der Flutkatastrophe im vergangenen Jahr soll eine Familie Hunderttausende Euro eingenommen haben. In der Sache seien am Dienstag zehn Wohn- und Geschäftsräume in Köln, Bergisch Gladbach und Bonn durchsucht worden, teilte die Staatsanwaltschaft Köln mit.

Von dpa