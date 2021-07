Besucher können sich bei Sommerkirmes impfen lassen

Menschen in Bergheim im Rhein-Erft-Kreis können sich bei einer Sommerkirmes am Wochenende gegen das Coronavirus impfen lassen. Ein Team der Kassenärztlichen Vereinigung und der Johanniter-Unfall-Hilfe sei auf einem Parkplatz gegenüber dem Kirmesgelände vor Ort, teilte der Rhein-Erft-Kreis am Mittwoch mit. Im Angebot stünden die Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Johnson & Johnson. Besucher und Kurzentschlosse ab 16 Jahren könnten sich zwischen Freitag und Sonntag jeweils zwischen 15.00 und 20.00 Uhr immunisieren lassen. «Voraussetzung für eine Impfung ist, dass die impfinteressierten Personen gesund sind und sich vor Ort ausweisen können», schrieb der Kreis.