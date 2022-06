Beschuldigte nach Razzia gegen «Kalifatsstaat» in U-Haft

Mainz (dpa/lrs)

Die drei bei der Razzia gegen die verbotene islamistische Vereinigung «Kalifatsstaat» festgenommenen Männer sitzen in Untersuchungshaft. «Alle drei Haftbefehle wurden in Vollzug gesetzt und die Beschuldigten in Untersuchungshaft genommen», sagte der Koblenzer Generalstaatsanwalt Jürgen Brauer am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. «Sie haben keine Angaben gemacht.» Den drei Männern wird der Verstoß gegen ein Vereinigungsverbot vorgeworfen.

Von dpa