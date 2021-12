Berührendes Duett von Max Mutzke und Carolin Kebekus

Berlin (dpa)

Berührendes für eine Zeit ohne Berührungen: «Nimmst du mich in den Arm» ist der Titel eines Duetts des Musikers Max Mutzke (40) mit der Schauspielerin und Komikerin Carolin Kebekus (41). Wie Universal Music am Freitag mitteilte, soll die Ballade für Augenblicke sein, in denen die Batterien auf Null stehen - eine Art «musikalische Kerze gegen die Einsamkeit in einer dunklen Zeit, in der Berührungen immer seltener, immer schwieriger werden».

Von dpa