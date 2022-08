Bericht: NRW-Regierung plant Änderungen bei Wolfsgebieten

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die NRW-Landesregierung prüft einem Bericht zufolge Änderungen bei Wolfsgebieten. Derzeit sei die Ausweisung eines neuen Wolfsgebiets oder aber die Erweiterung des vorhandenen Wolfsgebietes Schermbeck geplant, schreibt die «Rheinische Post» (Mittwoch) unter Berufung auf das Düsseldorfer Umweltministerium. «Mögliche Förderkulissen» würden aktuell geprüft. Aktuell gibt es vier Wolfsgebiete in NRW: in Schermbeck bei Wesel, in der Eifel, im Oberbergischen Land und in der Senne bei Bielefeld.

Von dpa