Bericht: Kita-Erpresser schlich sich hinter Elternteil ein

Köln (dpa)

Der Mann, der mutmaßlich eine Kita in Köln mit einer Bombe bedroht hat, soll sich im Rücken eines Elternteils Zutritt zu der Einrichtung verschafft haben. Das geht aus einem Bericht des NRW-Innenministeriums an den Innenausschuss zur Sitzung am Mittwoch hervor. Der 53-Jährige sei nach bisherigem Stand der Ermittlungen am 19. November jemandem gefolgt, der gerade sein Kind habe abholen wollen. Anschließend habe er neun Kindern, sechs Mitarbeitern und drei Elternteilen erklärt, sie sollten - mit Ausnahme einer Erzieherin - die Räumlichkeiten verlassen, da er eine Bombe bei sich trage. Dabei habe er auf eine Plastiktüte mit einem Kabel verwiesen.

Von dpa