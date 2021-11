Bericht: Juve will Dortmunds Witsel verpflichten

Das berichtet die «Bild» am Freitag ohne weitere Quelle. Witsel hat beim Tabellenzweiten der Fußball-Bundesliga noch einen Vertrag bis zum Sommer 2022. Sollte der BVB eine Ablösesumme erzielen wollen und den Kontrakt nicht verlängern, müsste er den 32-Jährigen in diesem Winter verkaufen. Witsel ist bei den verletzungsgeplagten Dortmundern derzeit gesetzt. In allen zehn Ligaspielen in dieser Saison spielte der Belgier, davon achtmal von Beginn an.