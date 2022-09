Bericht: 16-Jähriger galt als nicht suizidgefährdet

Düsseldorf/Dortmund (dpa)

Im Fall eines durch Polizeischüsse getöteten Jugendlichen in Dortmund gibt es neue Angaben zu seiner psychischen Verfassung kurz vor dem Vorfall. Laut einem vertraulichen Bericht an den Landtag hatte sich der 16-Jährige am Tag vor seinem Tod in einer Klinik von Selbstmordgedanken, die er vorher geäußert hatte, «klar» distanziert. Es habe keine Anzeichen für eine «Eigen- oder Fremdgefährdung» gegeben. Der Flüchtling habe aber gesagt, er wolle in seine Heimat zurück.

Von dpa