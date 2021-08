Bergischer HC verpflichtet Kreisläufer Ladefoged

Der Bergische HC hat den Dänen Frederik Ladefoged verpflichtet. Wie der Handball-Bundesligist am Montag mitteilte, unterschrieb der 25 Jahre alte Kreisläufer von SonderjyskE Handbold einen Dreijahresvertrag. «Mit seiner Reichweite, körperlichen Präsenz und Einstellung ist er der geborene Abwehrspieler. Er wird unser System bereichern und mit seinem Ehrgeiz und seinem Teamgeist auch unseren Spirit befeuern», kommentierte BHC-Geschäftsführer Jörg Föste. In der abgelaufenen Saison erzielte Ladefoged 79 Tore in 30 Ligaspielen für den dänischen Club.