Beeindruckende Bilanz zur Hilfsaktion nach Flutkatastrophe

Foto:

Wer Menschen in den betrof­fenen Regionen fragt, ob sie der Flutkatastrophe Mitte ­Juli im Nachhinein irgendetwas Positives abgewinnen können, sieht zunächst ein Stirnrunzeln – und dann meist ein Lächeln: Die Anteilnahme, die sie erfahren, hat die Menschen ­regelrecht überwältigt. Die wiederkehrenden Zeichen dafür, dass sie und ihre katastrophale Lage nicht vergessen sind, treiben vielen Tränen der Rührung in die Augen.

Diese Anteilnahme ist das eine – echte Hilfe ersetzt sie nicht. Aber die Bilder von völlig zerstörten Landstrichen haben in der Bevölkerung Kräfte freigesetzt, mit denen selbst mancher Optimist nie gerechnet hätte. Und da seien nicht nur die riesigen Summen genannt, die binnen kürzester Zeit bei Spendenaktionen wie der unserer Zeitung zusammenkamen, sondern auch all die Menschen, die Urlaub nahmen und in den vergangenen ­Monaten im Wortsinn mit anpackten.

Viele tun es noch immer und sind regelmäßig vor Ort. Das ist wichtig: Nach den noch laufenden Aufräumarbeiten beginnt der Aufbau nun erst. Unterstützung in Gedanken und Taten ist auf unabsehbare Zeit nötig. Die bisher erlebte Solidarität stimmt da optimistisch. (Von Gunnar A. Pier)